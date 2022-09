Falece policial militar Lourenço aos 64 anos

Deixa a esposa, três filhos e cinco netos

O policial militar reformado (aposentado) Israel Lourenço (fotos) faleceu após parada cardíaca aos 64 anos (faria 65 no dia quatro de dezembro) em torno de 20 horas deste domingo, dia 18, no Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas.

O corpo está sendo velado na Funerária Santo Antônio, na avenida Oliveira Motta, ao lado da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), no centro de Santo Antônio da Platina. Ficará até cerca de 7h50m.

O sepultamento será às oito horas desta terça-feira, dia 19, no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho.

Muito querido pela comunidade. deixa a esposa, Ana Adélia, três filhos, Tânia, Júlio e Carlos, e cinco netos.