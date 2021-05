Falece platinense Doris Ritti aos 70

O corpo será velado e sepultado em Santo Antônio da Platina

Faleceu dona Doris Mary de Souza Ritti (fotos) na tarde deste domingo, dia dois, em São Paulo. Ela era de tradicional e conceituada família de Santo Antônio da Platina.

Muito querida e estimada, era mantida há 26 dias num hospital e perdeu a vida de lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune que faz com que as células de defesa ataquem as células saudáveis do corpo, o que pode provocar inflamação em várias partes do corpo, especialmente articulações, pele, olhos, rins, cérebro, coração e pulmões.

Mãe de Juliana , Roberta, Paula , Ana Cristina, Ana Carolina, Priscilla e Patrícia.

Deixou também o esposo Roberto Ritti e nove netos.

Será velada na própria residência, à rua 7 de setembro, número 1003, centro de Santo Antônio da Platina.

A filha Patrícia informou ao npdiario que o corpo será sepultado nesta segunda-feira, dia 3, à tarde (quando houver definição do horário será comunicado) no Cemitério São João Batista.