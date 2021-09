Falece o ex-jogador de futebol Arlindo

Atuou como profissional na UPE do final da década de 1960 e início de 1970

O corpo de Everaldo Fernandes da Silva, conhecido como “Arlindo”, foi sepultado neste sábado, dia 18, em Terra Roxa, município de 17 mil habitantes situado no oeste paranaense, onde o platinense estava radicado há 30 anos.

Tinha 78 anos, deixou a esposa, professora de Educação física aposentada, três filhas, genros e netos.

Segundo Karen, filha caçula, estava com câncer há cerca de 15 anos e internado. Na quinta-feira encaminhado para Unidade de Tratamento Intensivo do hospital e faleceu no sábado, mas por infecção urinária.

Contemporâneo de José Rosa (aposentado da prefeitura platinense), Carlitão Mota ( já falecido e pai de Rodrigo Mota), Eliseu Bahena e do Arroz (irmão do Feijão).

Defendeu a A. A. Araucária (município da região metropolitana de Curitiba) e a UPE(time de futebol e não o clube social), sagrando-se Campeão da Série B numa vitória tida como histórica contra o Nacional, de Rolândia, subindo. para a Divisão principal do Campeonato Paranaense em 1970.

Nas fotos aparecem também Jurão, Arlindão e Arroz.