Thereza França será sepultada dez horas

Corpo está sendo velado na Funerária Platinense

A professora Thereza França (fotos) faleceu às 15 horas deste domingo, dia 16, de causas naturais. Ela era solteira, sem filhos e tinha 94 anos. Irmã do frei Lauro França e de Margarida Oliveira.

O corpo está sendo velado na Funerária Platinense e será sepultado nesta segunda-feira, dia 17, no Cemitério São João Batista.

Freira em Campinas(SP) e Serra Negra (S) e professora universitária em São Marcos(SP), dava aulas de Francês e Grego.

Ela estava na casa que foi incendiada em torno de duas horas da madrugada do último dia sete (uma sexta-feira), na rua Maria Dalila Pinto, Vila Claro (próximo da sede administrativa do Sicredi) em Santo Antônio da Platina, segundo informações de voluntários que iniciaram uma campanha de arrecadação solicitando apoio do Npdiario.

Na residência, localizada perto da Igreja Paroquial Santa Filomena, residiam Mônica Paulino, seu marido, Marcelo Rodrigues, conhecido como Celinho, e a idosa cadeirante Teresa, de 94 anos, cuidada pelos dois.

Ninguém se machucou, O filho do casal, de 21 anos, mora em outro lugar.

O corpo de bombeiros atendeu rapidamente o sinistro evitando mortes e salvando parte dos móveis, roupas, utensílios domésticos etc, mas quase todos os cômodos foram atingidos. Uma Van e um Chevrolet Vectra tiveram perdas totais e uma Honda NXR 160 Bros retirada antes das chamas danificarem.

A causa mais provável foi um curto-circuito que começou na Van e se espalhou. O utilitário era para o trabalho de Celinho em transporte escolar.

