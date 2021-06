Falece empresário do Norte Pioneiro

Osvaldo Prudêncio Alves tinha 88 anos e iniciou gigante do mercado cafeeiro nacional

Faleceu por problemas decorrentes de cardiopatias uma hora da madrugada desta quarta-feira, dia nove, num hospital de Londrina um ícone do empresariado do Norte Pioneiro. Osvaldo Prudêncio Alves (foto) tinha 88 anos e estava internado desde a última sexta-feira.

Foi o idealizador do Grupo 2 Irmãos há cerca de 25 anos.

Deixa a esposa, dona Antônia Guidelli, três filhos, Sílvio, Ronaldo e Osvaldo, cinco netos e três bisnetos.

O corpo está sendo velado na Funerária Santo Antônio (esquina da avenida Oliveira Motta e rua Munhoz da Rocha, ao lado da Apae), e será sepultado no Cemitério São João Batista às 13 horas, em Santo Antônio da Platina.

O Grupo 2 Irmãos (referência aos filhos que estão no negócio) iniciou no final da década de 1990 e se expandiu, empregando diretamente hoje mais de 100 funcionários. Conta com um parque industrial de aproximadamente 6.500 m² às margens da BR-153, em Santo Antônio da Platina, três centros de distribuição, localizados em Curitiba, Itu(SP) e Assis(SP). Além de unidades de recebimento de café em Carlópolis.

Ofereceremos o rebenefício de café, com capacidade anual de processamento superior a 500 mil sacas de café verde para clientes em todo o Brasil, além de um laboratório de análise sensorial e torrefação de café, para marcas próprias e de terceiros, com capacidade de 2,2 mil toneladas de café industrializado por mês, para os mercados nacional e internacional.

Atua no segmento de cafés torrado, moído e expresso, com mais de 15 marcas próprias nas categorias tradicional, superior e especial, todas referências em qualidade, sabor e aroma nas categorias tradicional, superior e especial.