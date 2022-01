Falece cartorário de S. Antônio aos 79

Corpo será enterrado na manhã deste sábado no Cemitério São João Batista

Jurandir Moreira Vilas Boas Junior (fotos) perdeu a vida na tarde desta sexta-feira, dia 14. Ele lutava contra o câncer, mas não resistiu.

Didi foi titular do Cartório do Registro Civil em Santo Antônio da Platina.

O pai dele era irmão de Willian Vilas Boas, avô do Dizinho (casado com Márcia, diretora-geral do Hospital Regional) e pai do ex-vereador e bancário William (esposo da bioquímica dra. Glair).

Deixou três filhas Cláudia (esposa do Amauri Ramos), Danielle (esposa do Beto Lemes) e Juliane, além de quatro netos e um bisneto.

A esposa, Heliane Mialski Vilas Boas faleceu de complicações da Covid-19 em fevereiro do ano passado.

O corpo não será velado.

O sepultamento marcado para 8h30m deste sábado, dia 14, no Cemitério São João Batista, numa cerimônia íntima para familiares.