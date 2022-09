Falece Alemão do Salão Azul aos 85

Barbeiro platinense muito popular e querido

Faleceu neste sábado, dia 24, Jaci Raimundo Ribeiro (fotos), o Alemão do Salão Azul, estabelecimento comercial onde trabalhou por 63 anos, sendo que mais dois anos no salão ao lado do Posto Caetê. O barbeiro – bem humorado e inteligente – tinha 85 anos e perdeu a vida hoje às 14 horas de causas naturais.

Deixou a atual mulher, Dorva, os filhos Diego, Neuzeli, Diogenes, David e Neuci, nove netos e extenso círculo de amizade.

Velório na Funerária Santo Antônio (avenida Oliveira Motta) ao lado da Apae, a partir das 18 horas.

O corpo será sepultado às dez horas deste domingo, dia 25, no Cemitério São João Batista, no centro de Santo Antônio da Platina.