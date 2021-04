Faça teste rápido por apenas R$ 100

Exame da Covid-19 no Laboratório Ximenes é garantido

Visando facilitar o acesso ao teste da Covid-19, o Laboratório Ximenes está realizando o exame de TESTE RÁPIDO de antígeno por swab nasal (conhecido como teste do cotonete), no centro de Santo Antônio da Platina.

Este teste está sendo utilizado por empresas em parceria com o laboratório para fazer o rastreamento e triagem de funcionários, isolando o que estiver positivo, uma vez que o processo de realização é de fácil manuseio e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), destinado a detecção precoce da infecção pelo Sars-Cov-2.

Uma das grandes vantagens dessa modalidade de exame é permitir sua realização fora dos laboratórios clínicos e perto do paciente, ampliando assim um maior acesso ao diagnóstico seguro e rápido (resultado em 30 minutos).

É realizado usando um cotonete para um esfregaço nasofaríngeo que dura um segundo. O teste conta com uma sensibilidade de 96,52% e uma especificidade de 99,68%.

O Laboratório Ximenes seguindo as normas, realiza coleta em área externa para evitar contaminação do local.

Para a realização do exame é necessário ter em mãos RG e CPF e o paciente assina um termo de isolamento, caso confirmado, o termo permanece, pois esse documento é encaminhado ao órgão responsável (secretaria municipal de Saúde) e fiscalização(Vigilância Sanitária local).