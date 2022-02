Fábrica não abrirá dois mil empregos

O CEO Carlos Miura Junior chegou a conhecer a área no antigo “colégio agrícola” para erguer a unidade industrial num terreno oferecido às margens PR-439, sentido Ribeirão do Pinhal. Com a apresentação formal da empresa à comissão, intitulada de Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento Industrial, a iniciativa será avaliada para criação de um projeto para cessão de direito de uso por 20 ou 25 anos visando a instalação da firma, cujo texto deverá ter a aprovação da Câmara de Vereadores.

O Npdiario confirmou que o executivo ainda não enviou nenhum projeto nesse sentido para o legislativo. Se aprovado, o que é quase certo, haverá na sequência trâmites burocráticos, licenciamento ambiental etc.

“O que deve acontecer é a BrasilPack ficar com o terreno, erguer os galpões e começar a operar, porém ainda vai demorar um pouco… A administração pretende deixar a área que vai sobrar para a tão esperada extensão de cursos da UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná). Também acho pouco provável dois mil empregos porque essa empresa é muito automatizada, não geraria tantas vagas. Mas, 200 empregos são muitos para uma cidade como a nossa”. A declaração é do secretário de Indústria e Comércio de Santo Antônio da Platina, Alexandre Levati, apoiada pelo diretor da mesma Pasta, Antônio Marcos, nesta quarta-feira, dia nove.