Fã do Norte Pioneiro no velório de Marília

Ela viajou de Pinhalão à Goiânia para acompanhar o velório

O corpo de Marília Mendonça, ao lado do tio e assessor, Abicieli Silveira Dias, foram enterrados nesta noite de sábado (06). No início da tarde a cantora e o tio foram velados juntos no Ginásio Goiânia Arena. Os fãs lotaram a porta do cemitério Parque Goiânia, mas a entrada só foi permitida para amigos e familiares.

A sertaneja foi vítima fatal de um acidente aéreo na sexta, dia cinco, Desde cedo, os fãs já começaram a fazer fila ao redor do ginásio Goiânia Arena, no local do velório. A cantora deixou um filho de um ano, fruto do seu relacionamento com Murilo Huff, que chorou muito durante todo o tempo.

Entre os milhares de fãs no local, estava a moradora de Pinhalão, Sandra Ribeiro (fotos e vídeo), de 44 anos, produtora de alimentos.

Ela, conhecida por Sandrinha, viajou de avião de Curitiba para Brasileira e alugou um carro para Goiânia. É fã da cantora desde o início da carreira dela e se emocionou com toda a situação, “uma perda enorme”, assinalou.