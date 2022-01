Participantes percorrerão mais de 600 km em 17 municípios

A terceira edição da Expedição Ciclística pela Rota do Rosário terá início nesta sexta-feira, dia sete.

Ao todo, os cerca de 20 ciclistas percorrerão um trajeto de aproximadamente 650 quilômetros e passarão por 16 santuários em 17 municípios. O percurso ainda passará por lindas paisagens rurais do Norte Pioneiro, desde a divisa com o Campos Gerais em Piraí do Sul até a divisa com São Paulo em Jacarezinho e Ribeirão Claro.

Esta terceira edição da expedição mostra a grandeza do evento logo nos primeiros dias de 2022. A Associação Turística do Norte do Paraná (Atunorpi) novamente é pioneira nos eventos turísticos no estado. A largada acontece na sexta, dia 7 e segue até a outra sexta-feira, dia 14, quando se encerra o trajeto no Santuário Igrejinha São João Batista em Arapoti.

O evento é organizado pela Forma Ativa Bikes em parceria com a Atunorpi. Durante o planejamento da segunda edição, ainda em 2020, um dos organizadores, o professor Emerson Souza da Forma Ativa Bikes comentou a iniciativa.

“A ideia nasceu a bastante tempo, mas somente agora juntamente com o Projeto realizado pelo Padre Celso Miqueli e com o Diego Gouveia do grupo de Trilheiros Aralama de Arapoti é que foi possível fechar o trajeto, que estávamos imaginando a bastante tempo junto aos ciclistas da região”, destacou.

Ainda segundo o professor, o objetivo é ter a rota mais próxima, o que facilitará muito para os amantes de viagens de bicicleta e assim ajudará a divulgar a região e oferecer para os ciclistas um cicloturismo religioso com lindas paisagens, não tão difícil de ser realizado e ainda podendo conhecer todos os santuários. “Essa é a razão, de poder proporcionar para as pessoas esta vivência que gostamos de curtir. Nós sempre tivemos que sair muito longe para poder fazer”, explicou.

O presidente da Associação Turística do Norte do Paraná (Atunorpi), Welington Trautwein Bergamaschi frisou a importância do evento para a região e para o turismo do Paraná. “Pelo terceiro ano, a expedição abre o calendário de atividades turísticas na nossa região e isto ajuda movimentar grande parte da região com os ciclistas que percorrem toda a Rota do Rosário. Temos muitos planos para esse ano, que já começou movimentado e promete ser cheio de novidades”, destacou Welington.

O esporte e o turismo na grande parte das vezes estão interligados. Ainda segundo o presidente da Atunorpi, “é imprescindível e indissociável desenvolver projetos voltados para o esporte, que não tenham o trabalho em parcerias com o setor de Turismo”, disse.

Os participantes terão repouso em hotéis com café da manhã, carro de apoio durante todo o trajeto dos 651 quilômetros, lanche matutino e vespertino, uniforme, medalha de participação e certificado além de seguro de vida.

ATUNORPI– Associação Turística do Norte do Paraná é uma entidade civil, caracterizada como associação de natureza turística, cultural e ambiental e foi fundada em 19 de agosto de 2015. Ela é uma Instância de Governança Regional, responsável pela Região Turística do Norte Pioneiro.

Atualmente, o Norte Pioneiro é integrado na entidade por 16 municípios que estão inseridos no Mapa do Turismo Nacional do Ministério do Turismo: Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Cornélio Procópio, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Serviço

Dia 07/01/2022 (sexta feira) – Encontro e pernoite hotel em Piraí do Sul a partir das 14:00 horas.

19:30 hrs – Entrega de uniformes e apresentação do evento

20:00 hrs – Jantar (pizzaria)

1ª Parte – Dia 08/01/2022 (sábado) – Piraí do Sul até Arapoti 103km / 1.259 elevação / 15km/h

Saída – 07:00 horas – Piraí do Sul – Santuário Nossa Senhora das Brotas

Passagem – Santuário Santa do Paredão 57km (Almoço)

Passagem – Santuário Senhor Bom Jesus da Pedra Fria – Jaguariaíva.

Chegada Santuário Igrejinha São João Batista Arapoti

Pernoite – Hotel em Arapoti

2ª Parte – Dia 09/01/2022 (domingo) – Arapoti até Ibaiti 90km / 2.158 elevação / 16km/h

Saída – 07:00 horas – Santuário Igrejinha São João Batista Arapoti

Passagem – Lavrinha – Pinhalão 43km (Almoço)

Passagem – Santuário Nossa Senhora das Graças – 82km Ibaiti

Chegada – Santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus – 110km Ibaiti

Pernoite Hotel – Ibaiti

3ª Parte – Dia 10/01/2022 (segunda feira) – Ibaiti até Abatia 99km / 1.404 elevação / 15km/h

Saída – 07:00 horas – Santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus – Ibaiti

Passagem – Pico Agudo 15km Passagem – Vassoural 40km Passagem – Triolândia 50km (Almoço)

Passagem – Santuário Divino Espírito Santo – Ribeirão do Pinhal 69km

Chegada – Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida – Abatiá 99km Pernoite Hotel – Ribeirão do Pinhal

4ª Parte – Dia 11/01/2022 (terça feira) – Abatiá até Santo Antônio da Platina 99km / 1.491 elevação / 14km/h

Saída – 07:00 horas – Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida – Abatiá

Passagem – Santuário São Miguel Arcanjo – 32km Bandeirantes

Passagem – Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face – 37km

Passagem – Igreja dos Santos das Causas Impossíveis – 62km Andirá

Passagem – Igreja Nossa Senhora Aparecida – 73km Barra do Jacaré

Chegada – Santuário Nossa Senhora das Graças – Zona Rural de Santo Antonio da Platina.

Pernoite Hotel – Santo Antonio da Platina

5ª Parte – Dia 12/01/2022 (quarta feira) – Santuário Nossa Senhora das Graças até Ribeirão Claro 83km / 1.365 elevação / 17km/h

Saída – 07:30 horas – Hotel em Santo Antonio da Platina para Santuário Nossa Senhora das Graças – Zona Rural de Santo Antonio da Platina – 10km (carro de apoio)

Passagem – Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe – 61km Jacarezinho (Almoço)

Passagem – Santuário Mariano de Schoenstatt – 69km Jacarezinho

Chegada – Santuário São Vicente Pallotti – 83km Ribeirão Claro Pernoite Pousada – Ribeirão Claro

6ª Parte – Dia 13/01/2022 (quinta feira) – Ribeirão Claro até Siqueira Campos 87km / 1.600 elevação / 14km/h

Saída – 07:00 horas – Santuário São Vicente Pallotti – Ribeirão Claro

Passagem – Santuário Santíssimo Nome de Jesus – 49km Joaquim Távora

Passagem – Paróquia Nossa Senhora Aparecida – 60km Quatiguá (Almoço)

Chegada – Santuário Bom Jesus da Cana Verde – 87km Siqueira Campos

Pernoite Hotel – Siqueira Campos

7ª Parte – Dia 14/01/2022 (sexta feira) – Siqueira Campos até Arapoti 90km / 1.546 elevação / 14km/h

Saída – 07:00 horas – Santuário Bom Jesus da Cana Verde – Siqueira Campos

Passagem – Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida – 25km Tomazina

Chegada – Santuário Igrejinha São João Batista – 90 km Arapoti

Total a percorrer 650km com 17 cidades e 16 santuários.