Exercício de apresentação da Reserva 2021

Atenção para essas informações divulgadas pelo TG

Integrantes da reserva do Exército brasileiro que tenham se afastado do serviço ativo no período de 1 ° de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2021.

A) Pela internet, endereço eletrônico (exarnet.eb.mil.br), no período de 1 ° de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022;

1 ° integrantes da reserva de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2021 obrigatoriamente presencial.

B) Presencial, no período de 9 a 16 de dezembro de 2021, nos centros de apresentação que será no tiro de guerra;

C) Horários: Oito às 17:00 e às sextas feiras de 08:00 as 12:00;

D) Reforçando: na quinta (5º) e última apresentação deverá, obrigatoriamente, ocorrer de forma presencial, quando serão validadas as apresentações dos anos anteriores;

1) Em caso de impedimento, a apresentação poderá ser realizada em qualquer organização militar; ou na junta de serviço militar (JSM) mais próxima de sua residência.

Seleção complementar conhecimento da distribuição se vai ou não servir pelo site alistamento.eb.mil.br no período de 16 dezembro à 15 de janeiro (seleção geral).

Quem se alistou neste ano, tem que se apresentar ano que vem, no período de 19 de janeiro à 19 de fevereiro de 2022.

Qualquer dúvida, visite a página no Instagram @tg05.004