Executado em São José da Boa Vista

Vítima tinha assassinado traficante famoso a facadas em 2019

Lélcio Inocêncio dos Santos , de 38 anos, foi assassinado com seis tiros(entre calibre .40 e 9 mm) em torno de 23 horas desta quinta-feira, dia cinco, em São José da Boa Vista. Ele perdeu a vida na hora no povoado rural conhecido como Mangueirinha.

Parentes da vítima, que moram ao lado da casa, disseram que duas pessoas se identificando como policiais chamaram Ninjinha, como era conhecido, e o mataram. Essas testemunhas permaneceram dentro da residência com medo de também serem executadas.

É possível, mas não está comprovado, que o homicídio tenha sido encomendado por elementos ligados a Mário Sérgio Arias (foto abaixo), conhecido como “Panelão”, assassinado a facadas por Lélcio no dia 21 de abril de 2019.

Arias foi um grande traficante de drogas do país e estava com seu filho, Otávio César Santos Arias, também ferido com golpes de canivete durante uma briga também em São José da Boa Vista. O jovem de 23 anos residente em Londrina passava a Páscoa com familiares na pequena cidade do Norte Pioneiro e o pai, apesar de responsabilizado no passado por homicídios, vivia numa chácara em Tomazina.Os dois foram encaminhados ao Hospital São Sebastião (Wenceslau Braz). O rapaz foi levado depois para O Pronto Socorro da Santa Casa de Jacarezinho, mas liberado depois.

O inquérito foi instaurado na Delegacia de Polícia Civil da vizinha Wenceslau Braz.

Ninjinha tinha diversas passagens, inclusive por tentativa de homicídio.