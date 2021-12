Exclusivo: Guto Silva sai da Casa Civil

E volta à Alep para intensificar pré-campanha ao Senado

Cumprindo seu segundo mandato, estrela política em ascensão com apenas 44 anos, o Secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva (fotos), concedeu – por telefone – entrevista exclusiva ao Npdiario no início da noite desta terça-feira, dia 21, e anunciou sua saída do cargo.

Ele, que está com a família em Pato Branco, permanecerá no quarto andar do Palácio Iguaçu até a segunda semana de 2022 e retornará para a Assembleia Legislativa como deputado estadual (estava licenciado) entre os dias 15 a 20 de janeiro.

Vai se dedicar à sua pré-campanha eleitoral ao Senado visando as eleições de dois de outubro do ano que vem.

João Carlos Ortega, atual Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDU) assumirá a função e não será candidato. Seu substituto ao posto ainda não foi definido pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Na Câmara Alta em Brasília estará em disputa somente uma vaga.

Ex-vereador de Pato Branco, Professor universitário, doutor em Gestão de negócios, é casado com Karina Amadori e pai de Francisco e Mariana.

Também é empresário na área de comércio exterior, rede de varejo e franquias, consultor internacional de empresas, consultor internacional do Sebrae/PR.

Como trader e consultor internacional de negócios já esteve em mais de 60 países (Ásia, África, América do Sul, América Central e do Norte, Europa e Oriente Médio) desenvolvendo canais de abastecimento e estruturação de projetos. Morou na Inglaterra, Portugal e Espanha.

É Pós-Graduado em Gestão de Recursos Humanos e tem MBA em Gestão de Negócios pela FAE Business School. Atualmente faz doutorado em Gestão de Negócios pela Universidade Nacional de Misiones/Argentina.

Na área acadêmica publicou dois livros pela editora Aduaneiras: Logística no Comércio Exterior e Gestão Global.

Em 2011 foi coordenador do CDTIS (Centro de Desenvolvimento de Inovação do Sudoeste). Foi vereador de Pato Branco em 2008, eleito deputado estadual em 2014 e reeleito em 2018.

Com a eleição de Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) ao Governo do Estado, Guto foi nomeado secretário chefe da Casa Civil em 2019.

O cenário do pleito começa a ganhar contornos decisivos no Paraná. Veja a entrevista exclusiva que o vice-governador Darci Piana deu aceitando ser postulante ao mesmo cargo tendo Ratinho Junior novamente como cabeça de chapa:

https://www.npdiario.com.br/economia/exclusivo-vice-governador-aceita-concorrer-de-novo/