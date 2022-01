Exclusivo: Chefe de Gabinete confirma nova função no PR

Será Superintendente de Assuntos Institucionais mantendo contato direto com lideranças de todos os segmentos

O platinense Daniel Wesley Vilas Bôas Rocha (fotos), 40 anos, atual Chefe de Gabinete da maior autoridade do Paraná, conversou com o Npdiario ontem à noite (Curitiba) e hoje de manhã(em Foz do Iguaçu). Ele anunciou que a partir de segunda-feira, dia dez, assumirá um novo desafio público.

Na engenharia, Daniel será Superintendente de Assuntos Institucionais, Pasta na qual poderá exercer o que mais gosta e com mais competência: Articulação política com os poderes. É uma “promoção” pela fidelidade, honestidade e eficiência. Ao contrário de maledicentes e/ou desinformados que tentaram espalhar que estaria demissionário.

Será uma transição normal, uma migração comum que será paulatina e sem prejudicar a administração de maneira geral.

É amigo há décadas do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Na campanha ao primeiro mandato aos 21 anos para deputado estadual em 2002, já estavam juntos na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná). Em 2003, foi chefe de gabinete do colega também torcedor, como ele, do Athetico Paranaense.

O tempo passou, entre idas e vindas, Daniel seguiu sua outra vocação e se formou em pastor da igreja Metodista, mas embora não tenham efetivamente se separados, voltaram ao convívio diário no trabalho, em 2019 agora, no 3º andar do Palácio Iguaçu, na Capital em 2019.

O pastor e teólogo vai se “mudar” para o quarto andar do Palácio Iguaçu, na Casa Civil, onde entrará João Carlos Ortega (saindo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano) com a saída de Guto Silva, que voltará ao Parlamento estadual para viabilizar sua pré-candidatura ao Senado.

Apesar de ter nascido em Londrina, Daniel se considera de Santo Antônio da Platina, onde passou a infância e pré-adolescência, se casou com a platinense Gerusa, com quem tem três filhos, Davi, Danielzinho e Ana Laura. O sogro, Valdir, foi presidente da Câmara de vereadores local.

O religioso percorreu vários países em ações sociais, no Reino Unido, em Manchester e Guersney, Paris na França, Cidade do Panamá, Nyahururu no Quênia, Zuriqui e Solothurn na Suíça, além da Havana em Cuba e Dubai nos Emirados Árabes.

Da esquerda para direita: Valdir Domingos de Souza, Danielzinho, Daniel Rocha, Davi, Ana Laura e Gerusa(sentada)

Na nova função, disse o futuro superintendente, poderá se relacionar (“sem representar diretamente o gabinete, a pessoa do governador”, “sem cuidar da agenda”), como instituição, com os poderes.

Vai se reunir, por exemplo, com deputados, senadores, prefeitos, com o presidente e o primeiro secretário da Alep, Ademar Traiano e Luiz Cláudio Romanelli, com o presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador José Laurindo de Souza Netto,deputados, prefeitos e o G7 (grupo que une as principais entidades representativas do setor produtivo, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar) e Associação Comercial do Paraná (ACP).

“Acredito que essa honrosa missão poderei desempenhar mais à vontade e, assim, ajudar mais o nosso estado”, comentou, salientando que estará vinculado a Ortega e, de forma simultânea, mantendo o vínculo direto com todas as instâncias de poder”, sublinhou.

Também elogiou muito Darlan Scalco, ex-prefeito de Pérola e ex-presidente da Associação dos Municípios do Paraná(AMP) , que será o novo chefe de gabinete na reforma administrativa que terá novas trocas a partir da semana que vem por conta notadamente da eleição de dois de outubro próximo (presidência, governo estadual, uma vaga do senado, e deputados federais e estaduais)/Crédito das fotos: Jonathan Campos.