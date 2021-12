EXCLUSIVO: Álvaro Dias diz que decisões apenas em fevereiro

Senador evita debate por enquanto por considerar prematuro

Álvaro Dias (foto) foi governador do Paraná e cumpre o quarto mandato de senador, sendo respeitado em todo o país. Na manhã desta quarta-feira, dia 22, ele concedeu entrevista exclusiva ao Npdiario – por telefone – sobre as definições políticas que estão acontecendo no estado, entre elas, a saída do secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, para se dedicar à pré-campanha à Câmara Alta e a concordância de Darci Piana em ser candidato à reeleição como vice.

Álvaro alegou ser ainda cedo para comentar sobre as eleições no Paraná, “Primeiramente, estamos tentando acertar as alianças nacionais da pré-candidatura de Sérgio Moro à presidência da República pelo Podemos. Há conversas avançadas com o União Brasil“, declarou.

O União Brasil é o partido que terá a maior fatia de recursos para investir no pleito, quase R$ 1 bilhão dos fundos eleitoral e partidário.

As tratativas e negociações sobre a questão federal “levarão algum tempo, pelo menos o mês de janeiro inteiro e, provavelmente, só no final de fevereiro vamos cuidar das eleições no Paraná; só teremos posições claras a partir dessa data”, anunciou.

Admitiu, porém, que tem conversas de bastidores sobre governo e senado no Paraná, entretanto incipientes. “Algumas coisas que estão sendo divulgadas não são definitivas, o que existe é muita especulação sobre candidaturas”, salientou, “vamos aguardar”.

Álvaro foi reeleito em 2014 e seu mandato termina no ano que vem(são oito anos). Vereador, deputado estadual, deputado federal e governador do Paraná. Indicado pelo DIAP, nos últimos anos, como um dos mais influentes parlamentares do País, também foi escolhido, por meio de votação realizada pelo site Congresso em Foco, o melhor senador do País em 2006.

Estudou História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual de Londrina. Em julho de 2007, recebeu em San Diego, na Califórnia, o diploma de Doutor honoris causa em Administração Governamental (Doctor of Government Administration) pela Southern States University.

Casado com Débora Dias, possui quatro filhos: Raphaela, Carolina, Alvaro e Raíssa. Nasceu em Quatá, no interior de São Paulo, mas foi criado em Maringá, onde trabalhou como radialista. Porém, foi em Londrina que iniciou sua carreira política elegendo-se vereador em 1968.