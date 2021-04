Exame toxicológico tem novas regras

Estão em vigor, deste semana passada, diversas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro(CTB).Uma das principais é o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que passa a ser de até 10 anos em alguns casos. Gustavo Ximenes (foto), que administra o tradicional Laboratório Ximenes, faz o alerta.

Uma nova regra tem chamado a atenção e gerado receio principalmente numa categoria específica: os caminhoneiros e transportadores. Trata-se da punição para quem não estiver com o exame toxicológico em dia. Mas, a questão envolve todos os condutores.

Obrigatório desde 2016, o teste é usado para detectar se o condutor usa drogas como maconha, cocaína, anfetaminas, opiáceos, entre outras substâncias psicoativas. O exame era solicitado sempre para alteração ou renovação da CNH dos motoristas das categorias C, D e E, que contempla dos caminhoneiros aos motoristas de ônibus.

A partir de agora, ainda há punição severa para quem desrespeitar a regra.

– Renovação do exame toxicológico obrigatória a cada 02 anos e 06 meses para os condutores de categorias C, D e E e com idade inferior a 70 anos.

– Condutores acima de 70 anos não precisam renovar o exame toxicológico antes do vencimento de sua CNH.