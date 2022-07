Beto, ex-secretário de Saúde do Paraná, no Norte Pioneiro hoje

Médico Beto Preto é pré-candidato a deputado federal

O ex-secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, visitou a sede do Npdiario, na noite desta segunda-feira, dia 18, em Santo Antônio da Platina, onde foi recebido em jantar.

Estava acompanhado de assessores.

Como pré-candidato a deputado federal pelo PSD, estará nesta terça-feira em Ribeirão Claro, Carlópolis, Joaquim Távora e Ibaiti, “Nosso estado precisa continuar oferecendo uma saúde pública de alta qualidade, considerada a melhor do Brasil”, afirmou.

Carlos Alberto Gebrin Preto foi prefeito reeleito de Apucarana para o mandato de 2013/2016, tendo conquistado 86,11% dos votos. Em seis anos de gestão criou programas premiados como o “Terra Forte”, Biblioteca Itinerante e o Programa de Implantes Dentários. Também colocoou Apucarana na liderança do Índice de Desenvolvimento do ensino Básico (IDEB) no Paraná.

Na sua gestão, Apucarana também alcançou o 1º lugar no Paraná e o 5º no ranking nacional, no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM).

É médico formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com especialidades em Medicina Nuclear (Instituto Rio Preto-SP); Medicina do Trabalho (Universidade São Camilo); Medicina de Trânsito (USP); e Medicina Legal e Perícias Médicas (Santa Casa de São Paulo).

Foi fundador do Conselho Regional de Medicina (CRM) de Apucarana e Vale do Ivaí, atuando como delegado do órgão por 10 anos. De 1998 e 2000, foi secretário municipal de Saúde de Apucarana e, quando esteve no cargo, Apucarana foi o primeiro município do Brasil com mais 100 mil habitantes a ter 70% de sua população sendo atendida pelo Programa de Saúde da Família.

Foi presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Paraná (Cosems) de 2000 a 2002; vice-presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems) de 2001 a 2002; e membro do Conselho Nacional de Saúde, de 2001 a 2002, ao lado de figuras importantes da saúde pública nacional, como Zilda Arns (in memorian), Nelson Rodrigues dos Santos e Sérgio Arouca (in memorian), estes dois últimos criadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Brasília, ocupou o cargo de diretor geral da Ouvidoria Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), no Ministério da Saúde. Foi vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Paraná. Também vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí.