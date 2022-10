Ex-prefeito desmente invasão de terras no Norte Pioneiro

Ex-presidente da Amunorpi diz ser apenas brincadeira

O ex-presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e ex-prefeito de Quatiguá, Efraim Bueno de Morais (foto) explicou na manhã desta quarta-feira, dia 19, que os áudios que circulam em todo o Paraná e que repercutem intensamente, são mesmo dele.

Neles, o empresário e fazendeiro “informa” que o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) estaria se preparando para invadir chácaras e sítios na região, mesmo áreas produtivas, a mando do PT com a “aguardada” vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no dia 29, segundo turno do pleito.

“Esse povo que tem ‘chacrinha’ nas beiradas de represas de Carlópolis, nós vamos invadir tudo(…) e estou vendendo lonas para o MST”. “Nós, com o Lulalá, vamos soltar as bandeiras vermelhas…As primeiras coisas que nós vamos fazer é invadir os clubes de tiros, vamos confiscar as armas, vai virar tudo acampamento”, disse.

Com os ânimos acirrados e o clima de confronto no país, a maioria das pessoas acreditou que era verdade. Só que não.

Efraim, que reside atualmente em Siqueira Campos, e é pai da atual prefeita de Quatiguá, |Adelita Parmezan, riu muito ao ser contatado pelo Npdiario, “é tudo brincadeira, não vou fazer nada disso”, declarou, gargalhando.