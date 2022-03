Ex-PM da região está preso em Curitiba

Ela havia sido expulso da corporação e tinha mandado por tráfico de drogas

Depois de compartilhada informação de que um policial militar do Norte Pioneiro – da corporação – se encontrava procurado pela Justiça Militar estadual desde o mês de novembro de 2021, o Npdiario confirmou, somente nesta quarta-feira, dia dois, que ele já havia sido preso no dia 17 do mês passado. na Capital de todos os paranaenses.

A prisão ocorreu no bairro Novo Mundo, região sul de Curitiba.

A Agência de Inteligência foi quem o encontrou. Agentes obtiveram sucesso na localização do alvo. Foi encaminhado à DVC/PC (Divisão de Vigilância e Captura, departamento da Polícia Civil onde é centralizado banco de dados com os antecedentes criminais dos que tiveram problemas com a Justiça) e o mandado cumprido.