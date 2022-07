Ex-deputado estadual José Artur Ritti ganha liberdade após prisão

Já está de volta aos seus afazeres profissionais após breve detenção

Exclusivo: O Titular do Cartório de Títulos e Protestos de Santo Antônio da Platina, José Artur Ritti Ricci (foto), de 55 anos, não está mais na cadeia de Andirá, para onde foi encaminhado no final da tarde desta terça-feira, dia 26, após ser detido na rua 24 de Maio, no centro de Santo Antônio da Platina.

Ganhou a liberdade hoje de manhã.

Estava numa sala especial no Deppen(Departamento da Polícia Penal) andiraense, num imóvel na rua São Francisco de Assis, Vila Americana.

A ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) efetivou a prisão. Não reagiu e foi colaborativo. Motivo foi atraso no pagamento de pensão alimentícia(cerca de R$ 26 mil) para a ex-convivente, uma moça com a qual tem uma filha de seis anos.

José Arthur, conhecido como Rittinho, foi deputado estadual aos 22 anos com pouco mais de 13 mil votos e cumpriu o mandato de 1990 a 1994. O pai dele, José Ritti, e a mãe Eni Ritti, foram prefeitos respectivamente de 1988 a 1991 e de 1992 a 1996.

Filiado ao MDB, foi candidato a prefeito platinense em 2020 e fez 2.803 (12,61% dos votos).

O Npdiario procurou o advogado de Defesa do cartorário, mas ele pediu para não ser citado e evitou comentar, dizendo apenas que teria ficado sabendo do caso pelo jornal.