Evolução do colégio eleitoral da Região desde 2018 até 2022

Estudo foca 33 municípios do Norte Pioneiro

Em 2018, no Norte Pioneiro eram 343.492 eleitores aptos a votarem nos 33 municípios. Atualmente, são 357.492 eleitores aptos, com o crescimento e 3,9%.

Cornélio Procópio mantém a liderança, com 35.577 eleitores, o que representa o crescimento de 4% na cidade, enquanto Santo Antônio da Platina tem o segundo maior eleitorado, com 32.661 eleitores e teve o crescimento absoluto.

Somente Cornélio Procópio e Jacarezinho tiveram aumento eleitoral superior a 1.000 nestes 4 anos.

Completam os 10 maiores colégios eleitorais da região: Jacarezinho, Bandeirantes, Ibaiti, Cambará, Andirá, Siqueira Campos, Wenceslau Braz e Carlópolis. O maior crescimento percentual foi conquistado por Pinhalão que cresceu 7,9% em relação a 2018: 401 eleitores a mais.

Abstenções observadas em 2018 – A abstenção observada no primeiro turno de 2018 foi de 17,13%, correspondendo a 58.907 eleitores. Santa Amélia foi quem teve o menor índice de abstenção, 12,81%, já Nova Fátima foi o maior com 25,61%. Entre os dez maiores colégios eleitorais da região, o menor índice de abstenção foi observado em Cornélio Procópio, com 14,29%, seguido de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, com 15,15% e 15,96%, respectivamente.

Projeção de presença de eleitores – Com base no percentual de abstenção observado em 2018 no primeiro turno, e a evolução do eleitorado, projeta-se a eventual presença do eleitor no pleito do dia 02 de outubro. No total, considerando o colégio desses 33 municípios, de 357.492 eleitores aptos e o índice de 17,13% observado em 2018, a projeção é da presença de 296.332 eleitores. A expectativa é de que o eleitor compareça e reduza drasticamente o índice de abstenção nesse pleito (Reportagem/Vale do Sol/Difusora/Npdiario).