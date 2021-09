Evitada tragédia em posto platinense

Problema elétrico causou incêndio em utilitário na BR-153

Por pouco, não ocorreu uma tragédia às 14h42m desta sexta-feira, dia 17, no restaurante/posto de combustíveis Juninho, antigo Chapadão, no KM 47 da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

Uma perua ainda estava estacionada após ser abastecida quando pegou fogo na traseira(veja vídeos). O motorista e trabalhadores do local agiram rápido e evitaram que as labaredas atingissem outros veículos ou as bombas, o que poderia provocar um sinistro de grandes proporções.

No Brasil, a Kombi foi fabricada ao longo de 56 anos, ininterruptamente, e teve sua produção encerrada em dezembro de 2013. No ano de lançamento no Brasil, em 1957, eram fabricados apenas oito veículos por dia. Em 2013, último ano de produção, a Volkswagen do Brasil encerrou a fabricação, registrando o total de 1.557.984 unidades.