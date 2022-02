Força-tarefa visa proteção à infância do Norte Pioneiro

Terá presenças de Ney Leprevost e Marcelo Palhares

Ocorrerá evento nesta sexta-feira, dia 18, às 14 horas no auditório do SENAC de Jacarezinho na Rua 2 de Abril.

A Rede de Proteção à Infância do Norte Pioneiro, a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo de Carlos Massa Ratinho Junior convocam a população para comparecerem ao lançamento da Força-Tarefa Infância Segura e à palestra “Diálogos da infância e da adolescência: a pedagogia da pandemia e a importância da rede de proteção”, que será ministrada por Ângela Mendonça, atual chefe do Departamento de Políticas para Criança e Adolescente.

Além disso, a população contará com as presenças do secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, do prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, e do presidente da AMUNORPI – Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano.