Evento sábado e domingo movimenta SAP

Corrida, natação, vôlei de areia, palestras, futsal, diversão e ação beneficente

O gerente-geral da maior agência do Banco do Brasil do Norte Pioneiro, José Osvaldo, e o presidente da AABB de Santo Antônio da Platina, Adriano dos Santos Marcelino, estiveram no NPdiario na tarde desta quarta-feira, dia 24, em Santo Antônio da Platina.

Também visitaram o jornal alguns dos organizadores do evento beneficente/esportivo/social do próximo final de semana: Tatiéle Tomba, Alex Borlachenco,, Tatyenne Ribeiro, Danusa Putti de Matos e Renata Botelho.

Nos dias 27 e 28 de novembro serão realizados na Associação Atlética Banco do Brasil local os “Jogos da Interação”. A iniciativa é promovida em parceria por algumas instituições: AABB, Prefeitura, BLX Sports, Escola de Natação e Hidroginástica Nadartte, Vale do Sol/Difusora, Npdiario, Tiro de Guerra 05-004, Estúdio Força Funcional, Acorrenorpi Running, JK Artes Gráficas, CEDI (Centro de Diagnóstico e Imagem) e SESC(Serviço Social do Comércio).

No dia 27, sábado, o evento contará com um festival de natação (início às oito horas e categorias adulto e kids), Campeonato de vôlei de areia (início às oito horas, categoria adulto e vagas limitadas), jogos, oficinas e palestras para a Terceira Idade (início às 14 horas), Campeonato de futsal (início às 17 horas, categoria adulto e vagas limitadas).

No dia 28, domingo, acontecerá uma corrida de revezamento na Avenida Palma Rennó (início às oito horas e vagas limitadas) e Caminhada para a Terceira Idade (início às oito horas).

O valor da inscrição é um quilo de alimento mais um brinquedo novo ou usado em bom estado e R$ 5,00.

Os brinquedos serão destinados ao SESC, os alimentos serão distribuídos entre as famílias carentes da cidade e a taxa em dinheiro será usada para a compra da premiação.

Organizadores e empresas apoiadoras reforçam a importância do trabalho feito em parcerias e garantem que esse evento será apenas o primeiro de muitos outros que serão promovidos.

