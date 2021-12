Evento reúne atiradores no TG

Cinquenta atiradores do TG 05-004 participaram do recente Licenciamento, em Santo Antônio da Platina. A convocação para 2022 será realizada no final de janeiro e a incorporação no início de março, segundo informou o comandante da unidade. sargento Edevilson Buthencourte.

Entre os presentes, |Luis Hermógenes Camargo, veterano do 27º Batalhão Logístico de Curitiba, onde serviu em 1979.

O Tiro de Guerra platinense é um dos mais antigos do Paraná, desde 1929.

Principais atividades de 2021:

Campanha do agasalho;

Campanha Mesa Brasil ,que é arrecadação de alimentos;

Distribuição de cestas básicas em entidades carentes e no TG foram mais de 5 mil quilos de alimentos distribuídos em conjunto com o SESC;

Campanha contra dengue;

Doação de sangue;

Campanha do Brinquedo e

Plantio de 500 mudas de árvores nativas juntamente com o grupo SLB.