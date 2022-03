Cerimônia no Tiro de Guerra de S. Antônio

Além da Cerimônia de Matrícula, houve homenagem a ex-combatente da 2ª Guerra Mundial

Na manhã deste domingo, dia 6 de março, ocorreu no Tiro de Guerra 05-004 (Santo Antônio da Platina), a Formatura que teve por finalidade a Matrícula dos novos Atiradores da Turma de 2022, e homenagem ao ex-combatente da 2º Guerra Mundial, Nery Corrêa do Prado, Capitão da Reserva.

Houve a inauguração do seu quadro na galeria dos ex-combatentes na sala de instrução do Tiro de Guerra.

A atividade solene contou com a presença do Prefeito e Diretor do Tiro de Guerra de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, José Jaime de Paula Silva Mineiro, Presidente da Câmara dos vereadores , Mirian Bonomo , vereadora , Carine Gonçalves, bióloga e proprietária da ECOBIO Meio Ambiente e turismo, Andrei Jerzi Screnski – PRF, Júlio Aguiar, PRF e Luciano de Almeida Moraes Vermelho, vereador, contou também com a presença dos familiares dos jovens recém-matriculados na instituição.

O TG 05-004, além de cumprir objetivos específicos na comunidade onde está inserido, terá pela frente a missão de atuar na formação e na consolidação do civismo, cidadania e patriotismo na vida de 50 (cinquenta) jovens platinenses, durante as próximas 40 (quarenta) semanas de instrução. Virtudes como disciplina, respeito, lealdade, camaradagem e o sentimento do dever, entre tantas outras, serão absorvidas e ficarão gravadas na mente e alma de cada Atirador, citou o Chefe da Instrução, sargento Edevilson Buthencourte dos Santos. Sob as bênçãos do Todo-Poderoso Deus dos Exércitos, que nós, Soldados de Caxias, continuemos a marchar com os nossos passos firmes na jornada que se inicia, devotando-nos integralmente a cumprir o nobre compromisso de servir à Pátria brasileira e de defendê-la com o sacrifício da própria vida. Brasil, acima de tudo!

Durante a homenagem, aconteceu e entrega da honra ao mérito “Pela atuação eficaz e destacada que teve durante a 2º Guerra Mundial, no Teatro de Operações na Itália

Feita a leitura do elogio que o herói recebeu no pós-Guerra, onde dizia:

“O Terceiro Sargento NERY CORRÊA DO PRADO – elogio-o pela atuação eficaz e destacada que teve nesta sub-unidade, quando o Grupo agiu no setor Lizzano in Beveldere e durante a ofensiva de primavera do Quarto Corpo de Exército que finalizou com a vitória das Nações Unidas. Chefe de Peça desde a entrada da Primeira DIE, na campanha da Itália. Disciplinado e disciplinador, trabalhador incansável, mantendo sua peça de tiro sempre bem camuflada, limpa e conservada e em condições de executar missões de tiro, a qualquer momento do dia e da noite. Possuidor de uma elevada compreensão dos seus deveres. Conduziu sua peça com eficiência durante a operação de Montese, Montelo e Monte Bufoni, sem perder missões de tiro durante quatro dias e quatro noites consecutivas. Demonstrou um elevado espirito de sacrifício quando durante a ocupação de posição na região de Zoccheta, realizado sob bombardeio de artilharia inimiga, conduziu sua peça de tiro para o local designado, camuflando-a e organizando o terreno com serenidade e segurança, conseguindo com essa atitude que seus homens trabalhassem com calma e precisão e, que a peça estivesse em condições de atirar em curto espaço de tempo”.

FOTOS: EMERSON CHAGAS/ESPECIAL PARA O NPDIARIO