Estudantes visitam “Museu Histórico”

Da Escola Zacarias C. de Siqueira de Euzébio de Oliveira

Os alunos do Pré I ao Quinto Ano estavam acompanhados da diretora da instituição Ivonete Aparecida da Silva Ferrari, as professoras Marcilene Cristina Martins, Luciane Mara Nalevaiko da Silva, Nilcéia Bueno de Oliveira, Sara Letícia da Costa, Vilma Teixeira Maichaki, Ivanilde da Silva Ribeiro e Nicole Mendes Martins. A visita foi acompanhada pelo diretor do Museu Gilson Sarrafho.

A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Direção da Escola em conjunto com a Direção do Museu, serviu para um trabalho desenvolvido para os alunos do primeiro e segundo anos.

As crianças puderam aprender um pouco mais sobre a história do município. A visita enriqueceu ainda mais o conhecimento histórico da cidade, além do conhecimento de todo o processo e etapas desde as primeiras famílias que vieram para a região no início do século 20 até a criação e desenvolvimento do município.

O passeio incluiu um piquenique no jardim do museu onde os alunos puderam saborear sanduiches, bolos e sucos feitos pela cantina da escola.

Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo, e responsáveis por seu patrimônio material ou imaterial.

O Museu da História de Ibaiti Mário Yamanouye foi inaugurado em dezembro de 2019 e está aberto para a visitação do público.

Serviço

Museu da História de Ibaiti Mário Yamanouye

Endereço: Rua Rui Barbosa ao lado do posto regional do INSS.

O horário de visitas: De segunda a sexta-feira das 09h às 11h e das 13h30m às 17h.

O museu também possui uma página oficial no Facebook onde o visitante pode conhecer um pouco do acervo.

Para acessar a página oficial basta clicar no endereço: https://www.facebook.com/MuseudaHistóriadeIbaiti

Também possui um perfil no Instagram @museuibaiti

As visitas guiadas ao museu podem ser agendadas pelo Whats App (43) 99667-7406 ou pelo e-mail: cultura@ibaiti.pr.go.br