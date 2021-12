Estudantes vão ao Canadá para estudar

Luiz Ricardo (Itambaracá), Cauã Eije (Santo Antônio do Paraíso) e Isabella Beatriz (Uraí), são os selecionados

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) participou na quinta-feira, 2, em Cornélio Procópio, da homenagem aos estudantes Luis Ricardo da Silva Miguel, Cauã Eije Ogata e Isabella Beatriz Buzatto Moreira Bueno. Os três alunos são da rede estadual de ensino e foram selecionados no Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo. Vão estudar por seis meses no Canadá e receber uma bolsa de R$ 800 mensais.

Luiz Ricardo é aluno do colégio Marcílio Dias (Itambaracá); Cauã Eije, do colégio Floriano Landgraf (Santo Antônio do Paraíso; e Isabella Beatriz, do colégio Professora Regina Tokano (Uraí) – as três escolas do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cornélio Procópio.

“É um prazer muito grande participar de eventos da educação e ver os jovens dedicados aos estudos serem contemplados neste programa de intercâmbio internacional criado pelo governador Ratinho Junior. É um reconhecimento aos alunos que se dedicam, tiram boas notas e agora se tornam referência aos colegas e demais estudantes do ensino público no Paraná”, disse Romanelli.

A chefe do NRE, Eliandra Francielli Bini Jaskiw, explica que os três estudantes embarcam em fevereiro ao Canadá e não terão qualquer tipo de despesas no país da América do Norte. “Vão aprender a língua inglesa, um bom contato com a língua francesa, além desse intercâmbio de cultura, a nossa e a canadense. É um crescimento de vida imensurável”, disse.

O prefeito Amin Hannouche (PSD) disse que a seleção dos três alunos das escolas do NRE de Cornélio Procópio mostra os avanços da educação estadual em todas as áreas, não só na parte da infraestrutura com instalações novas (a escola Professor William Madi está em prédio novo), como nas áreas de ensino e de esportes. “Temos os três estudantes do intercâmbio, a estudante premiada no Projeto Agrinho e os atletas que conquistaram medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros. Eles são a nossa referência na busca de educação de ponta no ensino público”, disse.

Inclusão – O programa Ganhando o Mundo oferece aos estudantes do ensino público a oportunidade de conhecer a língua e a cultura de outros países. Foram selecionados 100 primeiros estudantes classificados conforme as médias anuais nas avaliações do 9.º ano, iguais ou superiores a 7 e a frequência igual ou superior a 85% em cada matéria.

A Secretaria Estadual de Educação e Esporte custeia a documentação necessária para a viagem e itens essenciais durante o semestre letivo no exterior. Os custos incluem emissão de passaportes e vistos, exames médicos e vacinas, passagens aéreas e terrestres, transporte, hospedagem, seguro viagem e saúde, além das despesas como taxa de matrícula, tradução juramentada da documentação escolar, mensalidade da escola, material didático e uniforme.

O intercambista também receberá uma ajuda de custo mensal de R$ 800. Os alunos já participaram de curso de língua inglesa e farão uma oficina de imersão em língua inglesa em Curitiba no dia 14 de dezembro. A data prevista para embarque ao Canadá é no mês de fevereiro. A proposta do Estado é dar continuidade ao programa em 2022.