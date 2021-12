Hiroshi afirma estar feliz sobre situação atual da Amunorpi

Ele não será mais presidente mas permanecerá integrando a entidade

Exclusivo: O prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (foto) decidiu se afastar da presidência da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Na manhã deste sábado, dia 18, disse estar “feliz, grato e confiante” com a situação e explicou as razões para a reportagem.

Na verdade, a entidade, pacificada e unida, mudou o Estatuto em 2019 para ampliar de um para dois anos o mandato. O chefe do executivo, apesar de ter sofrido acidente no dia oito de março deste ano – Recorde o caso aqui: https://www.npdiario.com.br/noticias-da-regiao/apos-acidente-prefeito-de-carlopolis-esta-internado-e-fara-cirurgias-amanha/– se recuperou plenamente, está com a saúde perfeita, não tem problemas familiares, financeiros e nem de quaisquer outras ordens, só que pretende concluir os três últimos anos de sua reeleição com ainda mais dedicação e entregará o cargo ao colega de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano (PSD), primeiro vice-presidente.

Permanecerá ajudando a instituição e focará mais também no projeto Angra Doce. Confira detalhes recentes sobre a iniciativa: https://www.npdiario.com.br/cidades/portaria-consolida-projeto-angra-doce-no-np/

O empresário-empreendedor fez a prestação de contas em reunião recente, entregou a entidade com R$ 280 mil em caixa, saneada inclusive moralmente, com 17 municípios efetivos e outros nove participantes, suporte do Ministério Público e, no final de fevereiro próximo haverá a divulgação de um Plano de Desenvolvimento Econômico formatado com todas as prefeituras e secretarias do governo estadual, principalmente da pasta de Planejamento, através do secretário Valdemar Bernardo Jorge.

“Agradeço a todos, em especial o governador Carlos Massa Ratinho Junior e sua equipe, aos amigos e amigas prefeitas e prefeitos, deputados…Continuamos juntos trabalhando por nossa região”, declarou, tranquilo.