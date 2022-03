Estilista de moda de Joaquim Távora é destaque no Paraná

Camila Lima idealiza através de pesquisa, expertise e inspiração as coleções durante todo o ano

Apesar da pouca idade, Camila Ingrid de Jesus Lima, 25 anos, é estilista de moda de uma confecção respeitada há mais de três décadas em Joaquim Távora.

Ela fez visita de cortesia ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina.. Estava acompanhada do noivo, o advogado platinense Américo Ricardo Godoy Costa, com o qual se casará no dia sete de maio. Ambos são evangélicos da C.F.A (Centro Familiar de Adoração).

Desde menina, criança ainda, já vislumbrava criações não por orgulho e sim vontade estética instintiva de inventar, construir roupagens mesmo que, na época, ainda sem técnica.

Não sonhava em trabalhar e fazer pelo menos três coleções por ano numa empresa de vestuário altamente competitiva e baseada em padrões de ética profissional através do aprimoramento permanente.

Integrar uma equipe competente e oferecer produtos com criatividade e inovação é um sonho, hoje, diariamente praticado.

Neste temporada de outono, já delineou antes as tendências, modelagens e cores. Ama o que faz, por isso, se esmera com objetivo sempre de perfeição.

A jovem fez questão de enaltecer a colega de trabalho, mais experiente, Edna Cristina Lepchuk Fiats.

A Mira Vest busca se renovar mantendo seu estilo e beleza clássica. Produzidas com muito carinho e dedicação, as peças possuem acabamentos que valorizam a beleza da mulher em todas as ocasiões.

Mais detalhes com a própria estilista no (43) 99811-9618.

O Intagram é @camilaingrid.

Fotos: Laís Ribeiro/Especial para o Npdiario.