Oportunidade para estudantes do curso de Direito

Estão abertas as inscrições para seleção de uma vaga para estágio remunerado na Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal. As inscrições encerram-se na próxima sexta-feira, dia 27 de agosto.

O critério para concorrer a vaga é ser estudante de Direito. A seleção ocorrerá, inicialmente, por análise do currículo.

Os interessados devem fazer inscrição pelo site https://www.policiacivil.pr.gov.br/Estagio