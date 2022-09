Estado investe R$ 26,8 milhões na conservação da rodovia PR-092

Manutenção de 129 KM entre Wenceslau Braz e a ponte sobre Rio Paranapanema na divisa com São Paulo, em Andirá

O DER/PR está licitando a conservação e manutenção de 128,42 quilômetros da PR-092 entre Wenceslau Braz e a ponte sobre o Rio Paranapanema na divisa com São Paulo, em Andirá, no Norte Pioneiro. O investimento previsto é de R$ 26,8 milhões, atendendo oito municípios, em um total estimado de 130 mil habitantes, além de todo o tráfego de longa distância que circula pela rodovia, considerada um dos principais corredores logísticos entre Paraná e São Paulo.

A licitação prevê a execução de serviços rotineiros, como remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros, na rodovia administrada pela Superintendência Regional Norte do DER/PR. O prazo de execução é de 365 dias, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço.

O edital recebeu a nomenclatura lote E, conforme a divisão das regionais no programa de conservação de pavimento Proconserva do DER/PR. Confira os detalhes do lote:

Lote E

Extensão: 128,42 km

Orçamento estimado: R$ 26.809.805,36

Rodovias: PR-092

Municípios: Andirá, Barra do Jacaré, Guapirama, Joaquim Távora, Quatiguá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

EDITAL – As empresas interessadas devem protocolar suas propostas e documentos de habilitação no DER/PR até o dia 19 de outubro. No dia seguinte, 20 de outubro, às 15h, será realizada a sessão de abertura de envelopes com propostas de preços dos lotes, em auditório do DER/PR em Curitiba, com transmissão ao vivo pela internet.

Essas propostas serão analisadas por comissão de julgamento, que publicará em diário oficial e no portal Compras Paraná uma classificação, já convocando as participantes para a sessão de abertura dos envelopes com documentos de habilitação.

Esta licitação acontece na modalidade Concorrência Pública, em que a vencedora é definida pela proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, e por ter toda sua documentação habilitada.

OUTROS TRECHOS – A PR-092, no trecho entre Wenceslau Braz e Jaguariaíva, está contemplada em outra licitação em andamento, o Lote D da Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR, que vai atender 373,26 km de onze rodovias diferentes, um investimento estimado de R$ 69,3 milhões. O processo atualmente está na fase de análise de propostas de preços.

Além disso, o trecho não pavimentado da PR-092 entre Jaguariaíva e o viaduto sobre a linha férrea, em Sengés, está contemplado em um contrato de conservação também da Superintendência Regional Campos Gerais, que atende ainda trechos da PR-151 e PRC-272, um investimento de R$ 5,9 milhões; e o trecho não pavimentado da linha férrea até Cerro Azul está contemplado em um contrato da Superintendência Regional Leste do DER/PR, que atende também trecho da PR-340, um investimento de R$ 2,9 milhões.

De Cerro Azul até Curitiba, a PR-092 é atendida com serviços de conservação do Lote A da Superintendência Regional Leste, que atende ao todo 221,73 quilômetros de rodovia da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), um investimento de R$ 12,7 milhões.