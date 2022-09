Espetáculo infantil de bonecos em Jacarezinho

Exibições gratuitas nesta quinta e sexta; também haverá oficinas

Jacarezinho será o palco do espetáculo infantil de bonecos “No Tanque do Quintal tem um Mar pra Juvenal”. As apresentações gratuitas acontecerão nesta quinta-feira, dia 29, às 15h30 e 19h30; no dia 30 (sexta), será às 9h30h e 14h e sempre haverá bate-papo com a plateia após o encerramento.

No dia 1º de outubro (sábado) haverá oficina de criação e manipulação de bonecos das 9h às 18h, também com entrada franca e inscrições pelo www.producoesdopinguim.com

Toda s as ações serão realizadas no CAT (Conjunto Amadores de Teatro), que fica na av. Getúlio Vargas, 968, perto da prefeitura, no Centro de Jacarezinho.

Com realização da Companhia Analgésica e elaborado pela Pingüim Produções, a peça integra o Projeto de Circulação de Norte a Sul do Paraná 2022, que está percorrendo quatro cidades, com 16 apresentações gratuitas. A trupe já esteve em Matinhos e Guaíra e também irá a Palmas, entre 8 e 10 de novembro.

Além das apresentações, haverá bate-papos com a plateia mirim e oficinas criativas sobre a arte bonequeira. “Desejamos que as crianças compartilhem suas impressões, reflexões e dúvidas sobre o que assistiram”, explica Rodrigo Hayalla, diretor do espetáculo.

“A partir das vozes dos pequenos, seus comentários e feedbacks, podemos construir uma conversa que os aproxime dos elementos artísticos que compõem a obra, as técnicas de manipulação dos bonecos e as escolhas estéticas que conduziram à criação de luz, figurinos e demais elementos”, completa.

O espetáculo – A peça dura cerca de 40 minutos. O protagonista é o menino Juvenal. Entediado com os dias seguidos de chuva, finalmente sai e brinca de bolinha de gude no quintal de sua avó, até que o brinquedo cai em um tanque e de lá surge o peixe Linguado – linguaruuuudo – que o leva para o fundo dos oceanos em busca de sua bolinha.

Lá a trama se desenrola e ele encontra outros amigos como a Ostra, a Sereia, o jornalista Caranguejo, o juiz Pirarucu, o joalheiro Baiacu, entre outros.

Faz parte da trilogia do macro-projeto Bichos do Quintal. São narrativas que apresentam uma criança como personagem principal, e o cenário é sempre o quintal da casa, como um espaço de descobertas, um lugar que é conhecido e confortável – a casa – e a interação com o mundo e a natureza – os animais. Bichos do meu Quintal são aventuras que apresentam um menino que descobre no tanque do quintal um jeito de percorrer oceanos, uma detetive que tenta ajudar a galinha apaixonada pelo pinguim de geladeira, e uma protetora de animais que ensina seus bichos de estimação a ultrapassar o preconceito contra uma capivara de pelúcia. A musicalidade do espetáculo apresenta cantigas populares brasileira que fazem parte do imaginário da criança, como as cantigas de roda, porem revisitadas para as narrativa de cada espetáculo.

As oficinas – Os organizadores do projeto também vão realizar – em todas as cidades – uma oficina artística com dez horas de duração, voltada aos interessados na arte bonequeira e profissionais da educação.

Denominada Pet Vira Pet, essa atividade vai reutilizar materiais descartáveis para criar bonecos (bichos de estimação) com diversas técnicas de manipulação. Serão utilizados jornais, papéis, retalhos de tecidos, sacos plásticos, lã, tinta acrílica e outros utensílios simples para a confecção das marionetes.

“As técnicas que serão compartilhadas são extremamente simples, mas podem ser de grande utilidade para instrumentalizar os profissionais da educação em suas criações no âmbito escolar, instigando-os a propor experiências artísticas com as crianças, mesmo diante da escassez de materiais e verbas de apoio que enfrentam em sua prática cotidiana”, ressalta Hayalla.

O Projeto de Circulação de Norte a Sul do Paraná 2022 foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura Profice da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultural, Governo do Estado do Paraná e tem apoio da Copel.

Serviço



O que: Espetáculo infantil de bonecos “No tanque do quintal tem um mar pra Juvenal”

Quando: Dia 29/09, às 15h30 e 19h30. Dia 30/09, às 9h30 e 14h. No dia 1º/10 haverá oficina de criação e manipulação de bonecos das 9h às 18h com inscrições pelo site www.producoesdopinguim.com

Onde: Conjunto Amadores de Teatro, que fica na avenida Getúlio Vargas, 968.

Como participar: A entrada é franca

Informações:www. producoesdopinguim.com