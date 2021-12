Escritor lança nova coletânea gratuita

Livros sobre educação e direitos humanos

O Prof. Dr. Fábio Antônio Gabriel é um dos organizadores da coletânea gratuita “ÁGORA – volume 5 – Pesquisas avançadas em Educação e Direitos Humanos” lançada em ebook gratuito pela Editora João & Pedro Editores. A coletânea conta com participações internacionais do Chile, Moçambique e Portugal.

A apresentação da coletânea é realizada pelo prof. Dr. Edimar Brígido (doutor em filosofia pela PUC PR) que afirma “Ágora, palavra que deriva do verbo grego agorien, e que significa discutir, deliberar, debater. Do mundo da gramática ao mundo da práxis, ágora foi se tornando um lugar de encontro e reunião, uma verdadeira assembleia deliberativa. Era na ágora da Grécia Antiga, à sombra dos grandes filósofos, que os debates políticos mais importantes aconteciam. Era o espaço público por excelência, local onde todos os cidadãos poderiam utilizar a palavra para discutir seus problemas e decidir o futuro da cidade. Ágora, portanto, foi uma invenção grega sem precedentes, constituindo-se como o espaço dos iguais, do pleno exercício da cidadania e da democracia direta.”

A referida coletânea pode ser acessada gratuitamente no endereço www.coletaneascientificas.com

Fábio Antônio Gabriel, é professor de filosofia e sociologia do Colégio Estadual Rio Branco, tendo experiência de ter atuado como professor colaborador da UENP, mestre e doutor em educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, nesta mesma instituição desenvolve atualmente pesquisa de pós-doutorado. É autor de "Minutos de Reflexão" pela Editora Escala, "A aula de filosofia enquanto experiência filosófica" (Editora Multifoco), além de diversas coletâneas publicadas. Muitas das produções do referido autor estão disponíveis gratuitamente no site www.fabioantoniogabriel.com

“Agradecemos a todos autores (as), das mais diversas instituições que contribuíram para nossa coletânea, é muito realizador poder interagir com diversos pesquisadores e produzirmos uma obra coletiva. Neste volume privilegiamos a questão do diálogo da educação com direitos humanos. Os direitos humanos muitas vezes não são compreendidos e ocorrem muitas distorções. O leitor poderá encontrar na presente obra reflexões importantes sobre a aplicabilidade dos direitos humanos na sociedade contemporânea.” – afirma o prof. Fábio Gabriel