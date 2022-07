Escola Móvel oferece seis cursos gratuitos

Iniciativa é realizada em parceria com Prefeitura

Jacarezinho receberá uma série de cursos de capacitação profissional nos meses de julho e agosto. Trata-se do programa Escola Móvel do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), realizado em parceria com o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

No total são 6 cursos e 7 turmas, com aulas nos períodos da tarde e noite (veja quadro abaixo).

A atual administração municipal tem dado ênfase na capacitação profissional e já foram realizados cursos em parceria tanto com o Senac quanto com o Senai, com sua carreta móvel.

O secretário de Assistência Social, Nelson Cardozo, explica que a ação é totalmente gratuita, e as inscrições podem ser feitas diretamente no CREAS, CRAS e no Centro da Juventude José Richa. “É uma oportunidade de melhoria profissional e também para aqueles que desejam começar um negócio próprio, ou mesmo melhorar suas habilidades para trabalhos em casa”, pontua.

“Temos recebido total apoio do prefeito Marcelo Palhares e oferecido diversas atividades e capacitações. Quanto maior for a adesão das pessoas, maior será o estímulo para buscarmos mais parcerias como essa”, conclui o Secretário.

As inscrições para os cursos podem ser feitas pelos telefones: 39113025, 39113028, 39113067 e 39113093.

Veja os cursos ofertados:

Escola Móvel de Manutenção de motores de motocicletas (80 horas)

Início: dia 25/7

Horário das aulas – das 13h30 às 17h30

Escola Móvel de noções de mecânica de motocicletas (40 horas)

Início: dia 10/8

Horário das aulas: das 18h30 às 22h30

Escola Móvel Elaboração de Doces (40horas)

Início: dia 10/8

Horário das aulas: das 18h30 às 22h30

Escola Móvel Fabricação de Bolos e Pães – Naturais e Integrais (40 horas)

Início: dia 25/7

Horário das aulas: das 18h30 às 22h30

Escola Móvel Corte e Costura Industrial (80 horas)

Duas turmas

Início: dia 25/7

Horário das aulas: das 13h30 às 17h30

Turma no horário das 18h30 às 22h30

Escola Móvel de Confeitaria (80 horas)

Início: dia 25/7

Horário das aulas: das 13h30 às 17h30