Equipe Pro Tork se exibe no Mato Grosso

A cidade de Terra Nova do Norte, no Mato Grosso, comemorará seu aniversário de 36 anos com uma programação intensa. Entre as atrações, destaque para o espetáculo de motocross estilo livre do experiente piloto Gilmar “Joaninha” Flores, que acontece nesta sexta-feira, a partir das nove horas em frente a rodoviária.

Sua equipe, a J99, é patrocinada pela Pro Tork, a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Ela conta com diversos pilotos, desta vez, Robertt Fire também irá apresentar suas manobras. Ambos são especialistas no backflip – giro completo com a moto para trás.

Serviço:

O que: Show de motocross estilo livre com Joaninha

Quando: Sexta, dia 13 – 9h

Onde: Rodoviária – Terra Nova do Norte (MT)

Quanto: Entrada franca

Os pilotos da Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.