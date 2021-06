Equipe de Curitiba ajuda nas buscas

Bombeiros retomam procura na manhã desta terça-feira

O platinense Gabriel Anastácio (fotos), de 22 anos, sofreu acidente na Represa de Xavantes, em Carlópolis, por volta das 17 horas de domingo, dia 27. A fatalidade ocorreu no condomínio chamado Água Branca.

Há também lanchas particulares procurando o rapaz.

A mãe, Fernanda (foto acima, com o filho único), reside em Santo Antônio da Platina, porém está em Carlópolis, onde o seu namorado, o engenheiro civil Anderson, trabalha na prefeitura. Como não poderia ser diferente, ela está apreensiva.

A tenente Ivna Caroline Dias, do corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina, informou, no final da tarde desta segunda-feira, dia 28, que haverá o apoio de uma equipe especializada de Curitiba nas buscas a partir desta terça-feira, dia 29, em Carlópolis.

O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas às 18 horas em razão do início da noite e da baixa visibilidade.

Por questões de segurança e protocolo as equipes apenas realizam as operações de busca aquática durante o dia, com a luz solar. Para esta terça cedo, já retomará as buscas em um novo quadrante estabelecido, pois a vítima ainda não foi encontrada.

A área a ser varrida é muito extensa, variando entre profundidade de cinco a oito metros.

“Importante dizer que a atividade de busca aquática é extensa e demorada; as possibilidades de se encontrar a vítima nos primeiro dias, de acordo com dados estatísticos, são pequenas, contudo, seguimos confiantes. As primeiras informações para dar início aos trabalhos são colhidas no momento da triagem no telefone de emergência 193, e posteriormente no local com o deslocamento da corporação. Um oficial comanda a operação no local. Está sendo feito mergulho com equipamentos e também superficial contornando as margens”, declarou.

Segundo o tenente Eduardo Felipe Silva, também do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, existe a possibilidade do rapaz ter sido arrastado pela correnteza até mesmo para o estado vizinho, São Paulo, mas não há evidências efetivas dessa hipótese.

A embarcação onde Gabriel estava no domingo virou e, dos cinco jovens, apenas Gabriel desapareceu.

Vítimas do acidente, todas jovens, estão fisicamente bem. Familiares e amigos pedem orações.

O npdiario acompanha o caso diuturnamente.