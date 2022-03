Entregues doações para as detentas

Mais de mil itens arrecadados foram doados para as presas

A campanha do Conselho da Comunidade terminou no final de semana, visando comemorar o Dia da Mulher (dia oito) de forma diferente, ajudando as 82 detentas da cadeia local. A entrega foi feita na manhã desta terça-feira, dia 8, na carceragem.

Presentes Mateus Pelizzari e Luciana Frufrek. Da Imprensa, particiaram Npdiario e Vale do Sol.

Em recente visita ao Npdiario, personalidades detalharam – O link está aqui: https://www.npdiario.com.br/comportamento/campanha-municipal-dia-internacional-da-mulher/ – Estavam presentes o presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Aílson Levatti, e Bruno Borsatto, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, Erontides de Oliveira Camilo, o Tide, gestor do Departamento de Polícia Penal, advogada Sandra Daldegan, advogado Jefoni Nogari, frei Wilson Balbino, da Comunidade Proclamai, advogada Caroline Ferreira Batista. pastor da igreja Metodista Central, José Antônio de Oliveira Filho e representante do Conselho de Pastores, Igrejas Metodista Jardim Santa Mônica, Presbiteriana Independente, Metodista Wesleyana, e igreja Reviver Church.