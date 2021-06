Entregues agasalhos à asilo platinense

Da Campanha do Agasalho deste ano beneficiando os idosos

Nesta quarta-feira, dia 23 , o Tiro de Guerra 05-004, a prefeitura e o SESC(Serviço Social do Comércio) realizaram a doação de agasalhos e cobertores ao Asilo São Francisco de Assis, de Santo Antônio da Platina.

As peças foram arrecadadas durante a Campanha do Agasalho promovidas pelas instituições.

Participaram da entrega o Gerente Regional do SESC, José Dimas Fonseca, juntamente com a Técnica de Atividades do SESC, Mariza Degaspari Arantes e o Chefe da Instrução do Tiro de Guerra, sargento Edevilson Buthencourte dos Santos e atiradores.