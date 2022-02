Entrega de adubos para sericicultores em Ibaiti,Curiúva e Wenceslau Braz

Governo do Paraná através da SEAB apoia produtores de Seda prejudicados pela geada de 2021

Visando apoiar a sericicultura paranaense, em função das fortes geadas ocorridas nos meses de junho/julho, o Estado do Paraná, por meio da Seab (Secretaria da Agricultura e do Abastecimento), está fornecendo aos sericicultores sacos de 50 kg de adubo 20-05-20, como forma de recuperar os amorais.

Esses adubos serão entregues nos entrepostos da Bratac, e o recebimento da entrega pelo fornecer e a entrega aos sericicultores devem ser acompanhadas pela Seab e IDR(Instituto de Desenvolvimento Rural).

À Seab caberá o registro do recebimento nos entrepostos e a fiscalização nas propriedades beneficiadas, por amostragem. Ao IDR caberá o registro da entrega aos sericicultores e o acompanhamento, juntamente com a Bratac e Abraseda, na correta aplicação.

No Norte Pioneiro serão três postos de entrega: Ibaiti, Curiúva e Wenceslau Braz num total de 453 sacos de adubo. Para quase 160 produtores beneficiados. Em Ibaiti, já foram entregues nesta terça-feira. dia primeiro (fotos), com as presenças do prefeito Antonely Carvalho e do chefe do Núcleo Regional da Seab, Fernando Emmanuel, “a demanda pela seda do Paraná é enorme, a nossa seda é considerada a melhor do mundo e a expectativa é a ampliação da produção no estado e na nossa região”, salientou Fernando. Em Curiúva também já entregues.

Com essa ação o governo atende reivindicação da Câmara Técnica da Seda do Paraná é vai diminuir o custeio para a recuperação das lavouras de amora no estado.