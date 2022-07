Enterrado hoje em Guapirama corpo de jovem assassinado

Tinha 25 anos, era acusado de crimes, e perdeu a vida nos Campos Gerais

O corpo de Joice dos Santos Ribeiro, de 33 anos, foi encontrado ensanguentado e sem vida pela Polícia Militar em torno das quatro horas da madrugada de 30 de setembro de 2017 (um sábado), na rua Alfredo Nunes Macedo do Conjunto José Neves Florêncio, na entrada da zona urbana de Guapirama. O principal acusado era Jonathan Silva (foto) , o qual foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira, dia 15, quando caminhava a pé na Rua Dalonita, Vila Ouro Verde, em Ponta Grossa.

Os tiros atingiram o tórax e os autores ainda esfaquearam a cabeça da vítima diversas vezes.

Testemunhas disseram que os criminosos estavam num carro de tamanho médio e cor escura.

Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e Instituto Médico Legal) atenderam a ocorrência.

O corpo foi enterrado no cemitério de Guapirama neste domingo, dia 17, às 9h15m.

A mulher morta em 2017 teria envolvimento com drogas, em especial o crack.

Uma pessoa chamou a PM, que foi ao local e, em seguida acionou o Hospital Comunitário Dr. Lincoln Graça(Joaquim Távora). A médica plantonista esteve no local, assim como a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal de Jacarezinho.

Os ferimentos de faca atingiram tórax direito, umbigo e pescoço. Havia lesões na boca e edemas na face. Uma testemunha disse ter havido briga com supostamente dois homens, o que não restou comprovado.

Joice tinha duas filhas e morava na rua Palmiro Bueno Camargo.

O crime foi investigado pela 35ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Joaquim Távora.