Sepultado professor em Joaquim Távora

Ele se formou em Jacarezinho e trabalhou também na rede estadual em Santo Antônio da Platina

O corpo do tavorense Gary Cooper Pereira (fotos) , de 45 anos, foi sepultado no final da tarde desta terça-feira, dia primeiro, no Cemitério de Joaquim Távora. Sofreu infarto e não resistiu.

Era separado, deixou dois filhos, André e João Victor, e uma filha, Isa, e a irmã, também professora, Auriane.

Estudou na antiga Fafija, atual UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) no campus de Jacarezinho. Trabalhou também no Colégio Miguel Dias (Joaquim Távora) e em Santo Antônio da Platina nos Colégios Estaduais Tiradentes e Dona Moralina Eleutério como professor de Geografia/História e também como revisor na Ciretran(Circunscrição Regional de Trânsito)