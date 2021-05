Foi vítima da pandemia e tinha 49 anos de idade

O corpo do comerciante Averaldo Gama Filho(foto), 49 anos, foi enterrado neste sábado, dia 29, em Santo Antônio da Platina.

Ele, que era dono do Armazém do Doce, localizado perto da sede administrativa do Sicredi, faleceu em Ponta Grossa de complicações da Covid-19.

Deixou a esposa, Neuci, e o filho, Felipe

