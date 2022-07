Engenheiros participam de Congresso

Evento é promovido a cada três anos

Aconteceu recentemente em Foz do Iguaçu, o 11º Congresso Estadual de Profissionais – CEP, com a participação de representantes de instituições do Sistema Confea/Crea e Mútua e lideranças da área.

A iniciativa acontece a cada triênio, do qual o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) realiza o Congresso Estadual de Profissionais, seguido da etapa nacional, onde oferece aos profissionais oportunidades de espaço para avaliação, debate e definição de estratégias, planos e programas de atuação em suas áreas.

Tudo por meio de propostas de mudanças nos normativos que regulamentam o exercício da profissão.

A participação dos profissionais é muito importante, especialmente na primeira etapa, em sua Inspetoria, pois é uma forma de avaliar, debater e apontar melhorias para a regulamentação de suas profissões, refletindo na valorização de seu trabalho.

A APLA (Associação Platinense de Engenharia e Arquitetura) esteve presente discutindo os eixos temáticos: infraestrutura, atuação profissional e inovações tecnológicas.

Membro da Diretoria da APLA a Profissional Engenheira Química Liliana F. Affonso também participou, assim como Nelson Luiz e Moacir Dal Bianco.