Engenheira civil de SAP se destaca

Integrante da Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

O Crea-PR entregou no fim de semana para profissionais e Entidades de Classe as premiações referentes ao Destaque Profissional e Prêmio Crea da Qualidade. A cerimônia aconteceu em Foz do Iguaçu. A APLA (Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) estava representada no evento, recebendo o prêmio Destaque de 2021 através da profissional e tesoureira da entidade a Engenheira Civil de Santo Antônio da Platina, Kátia Strauss (fotos).

Com o envolvimento de muitos profissionais, funcionários, diretores, presidentes, e outros colaboradores, o PCQ é o maior programa de desenvolvimento e excelência em gestão de Entidades de Classe do Sistema Confea/Crea.

Para a entrega, estavam o presidente do Crea-PR, engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira; o coordenador estadual do Colégio Regional de Entidades de Classe (CDER), engenheiro ambiental Luiz Guilherme Grein Vieira; o coordenador do Colégio Estadual de Inspetores (CIE), engenheiro civil Giovanne dos Santos Leite; e o coordenador estadual do Colégio de Instituições de Ensino, engenheiro civil Leandro Vanalli.