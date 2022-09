Engenharia, arquitetura e agronomia têm palestra em SAP

Tema: “Normas Regulamentadoras de Inspeções Prediais”

A APLA (Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) convida os profissionais a participarem da Palestra sobre Normas Regulamentadoras de Inspeções Prediais, que acontecerá no próximo sábado, dia 24, com a participação da palestrante engenheira civil Maria Clarice de Oliveira Rabelo (foto).

O evento será na sede da APLA (foto), na Rua Tiradentes, 714, centro de Santo Antônio da Platina, com início às oito e até 12 horas, com vagas limitadas de inscrições.

Os temas que serão apresentados na Palestra sobre Normas Regulamentadoras de Inspeções Prediais estão abaixo:

* O que é inspeção e o que sua Norma ABNT NBR 16.747 regulamenta;

* Diferenças entre Inspeção Predial, Pericia, Vistorias;

* Quais os tipos de inspeções prediais;

* De que se trata uma inspeção tendo em conta o aspecto comercial;

* Quem são os profissionais habilitados a esta tarefa;

* Qual a periodicidade das inspeções;

* Como e onde podem ser realizadas as inspeções;

* De que se trata uma inspeção tendo em conta o aspecto técnico.

As taxas são no valor de R$ 50,00 ou 01 Kit Higiene (com um pacote de Fralda Geriátrica / um frasco de sabonete líquido neutro/ dois Aparelhos Gillete Descartável).

Obs.: Com o valor da inscrição será realizada a compra de mais kits Higiene destinados ao Asilo São Francisco de Assis.