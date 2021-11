Enfermeira do Regional morre em Jacarezinho

Dirigia uma motoneta que foi colhida por uma VW/Parati na BR-153 em Jacarezinho

Acidente tirou a vida de Bárbara Ribeiro (fotos) em torno de 19h15m desta sexta-feira, dia 12, no KM 16 da BR-153, próximo da Seara Alimentos, em Jacarezinho.

A técnica em Enfermagem conduzia sozinha uma Honda Biz 125 (placa de Jacarezinho) e perdeu a vida quando o motorista de uma VW Parati (placas de Ipaussu/SP) fez uma conversão em local proibido. A morte foi imediata e no local, atraindo muitos curiosos.

O pretenso causador do sinistro abandonou a vítima e fugiu.

Ela trabalhava na Unidade de Tratamento Intensivo/Covid-19 do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, deixou o marido e duas filhas crianças. O Npdiario não conseguiu apurar a idade. As Polícias Rodoviária Federal (Unidade Operacional de SAP), Militar e Civil, Instituto Médico Legal jacarezinhense e socorristas da concessionária do trecho atenderam a ocorrência.

O corpo deve ser sepultado neste sábado, dia 13, no Cemitério São João Batista.