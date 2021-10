Regularidade: Pro Tork é mais rápida

Venceu na categoria Master no Enduro da Polenta, válido pelas 9ª, 10ª, 11ª e 12ª etapas do campeonato

Emerson Loth (fotos) foi o destaque do Enduro da Polenta, válido pelas 9ª, 10ª, 11ª e 12ª etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. O piloto Pro Tork venceu a categoria Master, somando pontos importantes na briga pelo título. A disputa aconteceu no fim de semana, dias 9 e 10 de outubro, na cidade de Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo.

O atual campeão nacional foi para cima e não teve medo de encarar o percurso de aproximadamente 300 quilômetros, sendo extremamente técnico, com trilhas travadas, muitas raízes e pedras, além de média alta de velocidade. Nem mesmo a chuva atrapalhou os planos do atleta de Curitiba.

No sábado, ele venceu as provas da manhã e da tarde, percorrendo o trajeto de cerca de 150km. Já no domingo, um pequeno erro de pilotagem e também de navegação o fizeram terminar a corrida de 135km na segunda posição. Na somatória, o resultado foi suficiente para subir ao lugar mais alto do pódio.

Emerson comemorou o bom desempenho. “Foi melhor do que eu poderia imaginar, consegui vencer na casa de um dos principais adversários, recuperando pontos na tabela. Subi do terceiro para o segundo lugar, ficando com apenas oito pontos de diferença para o líder”, explica o pentacampeão brasileiro.

Agora, o foco do piloto Pro Tork é a próxima etapa, programada para acontecer durante o Enduro dos Pampas, nos dias 14 e 15 de novembro, no município de Osório (RS). Emerson tem um histórico de grandes conquistas no evento e espera manter o ritmo para fazer mais uma festa com a equipe.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.