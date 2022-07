Encontro foca crédito rural para produtores

Produtores, agentes financeiros e órgãos públicos alinharam ações

Sucesso o Encontro Municipal de Crédito Rural promovido na tarde desta quinta-feira, dia 21, na câmara de vereadores de Santo Antônio da Platina.

Iniciativa realizada pelo IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) e Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, em parceria com o Banco do Brasil, Sicredi (Jair Menani ), Sicoob, Cresol e Caixa Econômica Federal, contou com cerca de 130 Produtores Rurais, dos quais acima de 98% eram Agricultores Familiares. Representantes de empresas, como a Massey Ferguson também participaram.

O evento contou com as presenças do Prefeito José da Silva Coelho Neto, Presidente da Câmara de Vereadores José Jaime Paula Silva, Secretário Municipal de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente Luis Carlos da Silva, os quais participaram na abertura do evento, quando cada um enfatizou a importância da agropecuária para o Desenvolvimento Rural Municipal, se colocando à disposição.

O chefe do executivo enfatizou o VBP (Valor Bruto da Produção) que chega próximo a R$ 700 milhões, graças ao trabalho efetuado em parceria também com os agentes financeiros.

Na sequência o Extensionista do IDR-Paraná, Sidney Barros Monteiro fez explanação sobre a importância do Crédito Rural para o Desenvolvimento Rural Sustentável, dando detalhes das normas que regem o crédito e as formas para acessá-lo. Enfatizou ainda a importância da parceria entre Administração municipal, Agentes financeiros e ATER, uma vez que com essa parceria é viabilizado o crédito para o produtores rurais.

Agentes financeiros fizeram suas explicações destacando as ações no intuito de disponibilizar os recursos para os seus clientes, evidenciando também o acompanhamento técnico na aplicação dos recursos nas diversas atividades do segmento.

O Extensionista Osvaldo Martins agradeceu as presenças de todos; informou que o IDR-Paraná está responsável para fazer as DAP’s (Declaração de Aptidão ao Pronaf), assim como elaboração dos projetos técnicos e principalmente na aplicação correta dos recursos com o intuito de aumentar as rentabilidades das culturas e criações e consequentemente à melhoria da vida das famílias envolvidas.

Além disso, o conceituado profissional ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura para a implementação de todos os programas. Os investimentos visam principalmente as seguintes atividades: Olericultura, fruticultura, bovinocultura de leite e de corte, café, instalação de energia fotovoltaica(solar), aquisição de máquinas e equipamentos e irrigação.

É estimulada a utilização desses recursos para os cultivos de frutas e olerícolas no sistema orgânico. Também serão aplicados recursos para custeio destas atividades, além de soja, trigo e milho.

Equipe municipal presente no evento: Diogo Antignani Coutinho, médico veterinário, Edilene Preti Ferrari, Engenheira Agrônoma, Osvaldo Martins Rodrigues, Técnico em agropecuária, e Márcia Aparecida Rodrigues, Secretária Executiva.